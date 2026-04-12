Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je Peteru Mađaru i stranci Tisa ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema dosadašnjim rezultatima, koji sa preko 80% prebrojanih glasova pokazuju veliku prednost Tise u broju mesta u odnosu na Fides Viktora Orbana.

„Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu.“

"Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga između Hrvatske i Mađarske, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj i partnerskoj atmosferi. Verujem da ćemo nastaviti kvalitetnu saradnju između HDZ-a i Tise, kao sestrinskih stranaka u okviru Evropske narodne stranke.“

