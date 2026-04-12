Zgrada u centru Velike Gorice, gde je ubijena ćerka, a njena majka izvršila samoubistvo, bila je ograđena policijskom trakom celog popodneva, a na licu mesta bili su policija i forenzički stručnjaci.

Nakon što je žena izvršila samoubistvo skokom sa šestog sprata, u stanu je pronađeno i telo sedamnaestogodišnje devojke, a okolnosti ukazuju na nasilnu smrt. Komšije su užasnute zbog svega, javio je Dnevnik Nove TV.

Na licu mesta je sproveden uviđaj. Policija je obezbedila područje, a pored tela žene postavljen je šator za uviđaj. U stanu je potom pronađeno telo maloletnice. Incident se dogodio u neposrednoj blizini policijske stanice, a vatrogasci su takođe stigli da intervenišu nakon što su obavešteni. Kriminalistička policija je zaplenila dokaze i sprovodi dalje radnje.

Stanar zgrade i komšije izrazili su šok zbog događaja.

- Bože Hriste, ja sam na četvrtom spratu, užasno je, tužno je - rekao je jedan komšija.

- Kada sam čuo, nisam mogao da dođem sebi - dodao je drugi. Stanovnik Velike Gorice je rekao: „Užasnut sam, posebno kada su rekli da je u pitanju žena, misleći na sedamnaestogodišnju devojku i verovatno majku. Ja sam ovde, ali ništa tako strašno se nikada nije dogodilo.“

Istražitelji prikupljaju dokaze i obavljaju razgovore kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta. Prema dostupnim informacijama, porodica nije bila pod starateljstvom Hrvatskog zavoda za socijalni rad, niti su protiv njih preduzete mere porodičnopravne zaštite.

Tela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Šalati, gde će biti obavljena obdukcija. Nakon završetka uviđaja i analize prikupljenih podataka, policija i Županijsko državno tužilaštvo će izvestiti o utvrđenim činjenicama.

Nakon tragedije, pas majke i ćerke, Maks, ostavljen je sam i primilo ga je Sklonište za životinje Velika Gorica, koje će mu tražiti novi dom.