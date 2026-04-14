U zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak u dolini Neretve u ponedeljak popodne izbio je požar, a županijski vatrogasni zapovednik Stjepan Simović potvrdio je da su na intervenciji učestvovali vatrogasci iz JVP Metković i DVD-a Kula Norinska.

Vatrena stihija gasila se tokom cele noći, a lokalizovana je u utorak oko 6 časova, nakon čega su se vatrogasne ekipe povukle sa terena.

Požar Neretva

Požar je izbio oko 17 časova u močvarnom području i zahvatio desetine hektara trstike i šaša. Tokom noći stavljen je pod kontrolu, iako su gašenje otežavali nepristupačan teren i jak vetar.

Vatrogasci iz Javne vatrogasne jedinice Metković i DVD-a Kula Norinska dežurali su na terenu celu noć, prenosi Slobodna Dalmacija. Uzrok požara biće utvrđen nakon sprovođenja kriminalističke istrage.

Za sada nije poznato da li je požar izazvan nepažnjom, poput paljenja korova, ili je reč o namernom podmetanju vatre.

Iz JVP Metković saopšteno je da je požar ugašen u jutarnjim časovima i da su se vatrogasci nakon zahtevne intervencije povukli.

Ornitološki rezervat Orepak, koji se nalazi u blizini naselja Vid u dolini Neretve, prostire se na oko 100 hektara i značajan je za gnežđenje ptica.

Pod zaštitom je od 1974. godine, a od 1993. kao deo delte Neretve nalazi se na listi međunarodno važnih močvarnih područja u okviru Ramsarske konvencije.