Slušaj vest

Desetak nemačkih turista sa decom imalo je u subotu bliski susret sa džinovskom kit-ajkulom u pulskom akvarijumu.

Turistički brod „Orka“ predvođen skiperom Zvonkom Halimićem krenuo je u subotu popodne u potragu za delfinima, a na povratku, oko pola milje od obale, šok!

Kit-ajkula im se toliko približila da su deca na brodu pružila ruke da je dodirnu. I niko se nije uplašio, rekao je skiper.

Naprotiv. Nikada nije video toliko oduševljenja na jednom mestu. Rekao je da je brod dugačak 10 metara, a kit-ajkula ogromna. Skoro kao brod.

Prvi put sam je video

- Licem u lice sa čudovištem od oko 8 metara nije mala stvar. Profesionalno se bavim ribolovom deset godina, a sada sam skiper i ovo mi je prvi susret sa ovim čudovištem u životu. Ceo život sam na moru i za 65 godina mi se nikada ništa slično nije dogodilo. Bilo je oko 17 časova. Imali smo prelepo vreme i odjednom je iz mora izronilo ogromno peraje. Bilo je ispred Muzila. Kit-ajkulu smo videli u dva navrata. Prvi put kada smo išli u potragu za delfinima kada smo videli neobično, ogromno leđno peraje. A na povratku nas je ovo ogromno čudovište „počastilo“ svojim prisustvom. I to je trajalo punih deset minuta – rekao je vidljivo uzbuđeni Halimić za 24sata.hr.

Rekao je da turisti svakako imaju bolje snimke kit-ajkule jer je morao da vozi i da se uveri da se ništa ne desi. Stranci su, dodao je, imali veliki bonus na ovoj turističkoj turi.

- Kit-ajkula je iz radoznalosti došla sve do čamca, ali ga nije dodirnula. Verovatno su joj smetali motori i vibracije čamca, pa sam ugasio motore. Plutali smo. Dubina na tom mestu je oko 40 metara. Krenula je ka čamcu. U jednom trenutku sam je video kako otvara svoja gigantska usta da proguta plankton jer se njima hrani. Izgledala je neverovatno i fascinantno iz takve blizine. Bilo je kao da iznenada otvarate ogroman frižider. Kada smo shvatili da je to najveća živa riba na svetu, svi smo bili u pozitivnom šoku. I niko se nije ni trenutka uplašio. Deca, a bilo ih je nekoliko između 5 i 15 godina, odmah su želela da je dodirnu čim se dovoljno približi. A odrasli su samo slikali mobilnim telefonima. Kakvu će uspomenu poneti kući - rekao je oduševljeno.

Halimić je ponovio da nikada u životu nije imao bliski susret sa tako ogromnom morskom životinjom. I da je zahvalan na tome.

- Glava joj je bila kao pramac broda. Toliko velika. Kakvo čudo. Čak nas se ni kit-ajkula nije plašila. Mirno je plivala i gledala naša zapanjena lica. Ja sam stari ribar i zaista sam svega video dovoljno u životu. Ali ovo nikada nisam video. Nisam se ni sekunde uplašio. Pa, onda ne bih išao na more da se plašim. A video sam mnogo toga u životu na moru. More je neumoljivo i ne kaže se bez razloga da je biti ribar „hleb sa sedam kora“ - priznao je.

Kada se kit-ajkula „parkirala“ blizu čamca, tek tada su turisti shvatili sa čime imaju posla.

Posle desetak minuta, jednostavno se okrenula i zaronila. Ušla je u dubinu.