Županijski sud u Zagrebu odredio je pritvor za maloletnika (17) koji je u nedelju iz vatrenog oružja ubio M.P. (22) muškarca sa dva hica u kući u Šestinama. Zaključeno je da postoji opasnost od bekstva, budući da je državljanin Bosne i Hercegovine, ali je postojala i bojazan da bi mogao ponoviti zločin.

Ubistvo se dogodilo 12. aprila u stanu u Šestinama, a istragom je utvrđeno da je maloletnik 12. aprila između 8:15 i 15:05 ispalio najmanje tri hica u M. P. u stanu na Šestinskom trgu, sa namerom da ga ubije. Od tri ispaljena hica, dva su pogodila 22-godišnjaka, a on je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Maloletnik je potom napustio mesto zločina, ali ga je policija uočila na ulici u 21:45. Njegovo ponašanje im je bilo sumnjivo, pa su odlučili da ga provere. I tako su, prema rečima policije, došli do saznanja da je možda počinio teško krivično delo. Mladić je bio prilično dezorijentisan i rekao im je da je ubio nekoga u kući u Šestinama. Nakon toga je, navodno, pokušao da pobegne, ali je ipak uhvaćen i uhapšen.

Nakon toga, policija je otišla na adresu kuće na Šestinskom trgu, gde je pronašla mrtvog 22-godišnjaka. Maloletnik je potom uhapšen i priveden na saslušanje, a u međuvremenu mu je određen istražni pritvor jer je osumnjičen za ubistvo.

Nije saopšteno koji je motiv ubistva, kako su maloletnik i 22-godišnjak povezani, niti je objavljeno odakle maloletniku oružje koje nije mogao legalno da poseduje.