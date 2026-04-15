Požar koji je izbio juče oko 17 časova u skladištu Hrvatskih železnica u osiječkom Donjem Gradu, u blizini železničke stanice, je ugašen, a niko nije povređen, potvrdio je Hini glavni komandant Vatrogasne jedinice Osiječko-baranjske županije Zoran Pakšec.

S obzirom na to da je većina objekata bila drvene konstrukcije, vatra se brzo proširila i veći deo skladišta je izgoreo pre dolaska vatrogasaca.

Na lice mesta su reagovali pripadnici Javne vatrogasne jedinice Osijek i Vatrogasne jedinice Donji Grad.

Pakšec je takođe istakao da je železnička pruga otvorena za saobraćaj, dok je zgrada potpuno izgorela.

„Požarište se pregleda dronom sa termovizijskim snimanjem, a u pomoć nam je priskočio bager osiječkog komunalnog preduzeća Unikom kako bi uklonili izgorele grede sa poda kako bi došli do mogućih žarišta drveta“, rekao je Pakšec.

Napomenuo je da su vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Tenja i Sarvaša trenutno na mestu požara, držeći celo područje pod nadzorom, dok se Javna vatrogasna jedinica grada Osijeka vratila u stanicu nakon završetka posla.

„Iz bezbednosnih razloga, vatrogasci DVD-a Donji grad ostaće na mestu požara celu noć“, najavio je Pakšec.

Portparolka Policijske uprave Osiječko-baranjske, Edita Roterbauer potvrdila je da su u 17:13 časova dobili dojavu o požaru u drvenom skladištu u blizini železničke stanice Donji grad.

„Objekat se nalazio u blizini pruge, na kojoj su se nalazili vagoni i koje je HŽ pomerao tokom intervencije“, objasnio je Roterbauer.

Po prijemu prijave, pripadnici Vatrogasne jedinice Osijek sa sedam vozila i više od 30 vatrogasaca izašli su na mesto požara, uz pomoć vatrogasaca Donji i Gornji grad i Tenja, dok su vatrogasci iz vatrogasne jedinice Retfala takođe bili u pripravnosti.

HŽ: U skladištima nije bilo ničeg vrednog

HŽ Infrastruktura je javila da je požar zahvatio njihova stara napuštena skladišta, u kojima nije bilo ništa vredno. U blizini su se nalazili prazni rezervoari koji su odmah uklonjeni, tako da nije bilo pretnje po stanovništvo.