Jedna osoba je poginula, a druga je povređena nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu u Samoboru.

Na mesto nesreće odmah je poslat helikopter hitne pomoći koji je povređenu osobu prevezao u bolnicu.

Zagrebačka policija je prijavu primila u sredu u 14:45 časova.

- Zaposleni je preminuo na gradilištu, a o incidentu je obavešteno i Državno tužilaštvo - rekla je policija za 24sata.

Zapovednik Mladen Žitković izjavio je da je dizalica pala na dve osobe.

- Dizalica je pala na dve osobe, jedan čovek je preminuo, drugi je povređen i helikopterom je prevezen u bolnicu. Vatrogasci su izašli na lice mesta, ali nije bilo potrebe za njihovim izvlačenjem. Pružili smo tehničku pomoć i pomogli u utovaru povređene osobe u helikopter - rekao je Žitković.

Istraga je u toku, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage.

(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)

