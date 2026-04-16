TRAGEDIJA NA GRADILIŠTU! Pala dizalica, jedan radnik poginuo, drugi povređen
Jedna osoba je poginula, a druga je povređena nakon što je na njih pala dizalica na gradilištu u Samoboru.
Na mesto nesreće odmah je poslat helikopter hitne pomoći koji je povređenu osobu prevezao u bolnicu.
Zagrebačka policija je prijavu primila u sredu u 14:45 časova.
- Zaposleni je preminuo na gradilištu, a o incidentu je obavešteno i Državno tužilaštvo - rekla je policija za 24sata.
Zapovednik Mladen Žitković izjavio je da je dizalica pala na dve osobe.
- Dizalica je pala na dve osobe, jedan čovek je preminuo, drugi je povređen i helikopterom je prevezen u bolnicu. Vatrogasci su izašli na lice mesta, ali nije bilo potrebe za njihovim izvlačenjem. Pružili smo tehničku pomoć i pomogli u utovaru povređene osobe u helikopter - rekao je Žitković.
Istraga je u toku, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage.
