NA BAJAKOVU UHAPŠEN UKRAJINAC: Glumio je lekara i ženu (80) prevario za 70.000€
Ukrajinac (33) uhapšen je na međunarodnom graničnom prelazu Bajakovo zbog sumnje da je od osamdesetogodišnje žene iz Đakova oteo 70.000 evra, saopštila je danas policija.
Zaustavljen je u četvrtak oko 23:30 na graničnom prelazu, gde je utvrđeno da se za njim raspisuje potraga zbog sumnje da je prevario osamdesetogodišnju ženu iz Đakova.
On je odveden u policijsku stanicu, gde je kod njega pronađeno više od 10.000 evra i 200 dolara, kao i drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani sa krivičnim delom.
Istragom je utvrđeno da je 9. aprila, predstavljajući se kao lekar, od starice oteo 70.000 evra, navodi policija.
Osumnjičeni je u četvrtak uveče predat nadzorniku pritvora, a protiv njega je podneta krivična prijava.
