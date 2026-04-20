DRAMA U KOPRIVNICI: Pijan i bez vozačke dozvole ukrao automobil pa izazvao saobraćajku
Mladić (26) iz okoline Koprivnice optužen je za krivično delo nakon što je u subotu ukrao automobil i izazvao saobraćajnu nesreću u pijanom stanju i bez vozačke dozvole. Nakon istrage, predat je pritvorskom nadzorniku, saopštila je Policijska uprava Koprivničko-križevačka.
Ukrao otključan automobil
Policija sumnja da je dvadesetšestogodišnji muškarac u večernjim satima subote, 18. aprila, u Novigradu Podravskom nezakonito oduzeo automobil.
Vozilo je bilo otključano, a unutra su se nalazili ključevi, koje je osumnjičeni iskoristio za privremeno korišćenje automobila.
Pijan i bez vozačke dozvole izazvao nesreću
Vožnja nije dugo trajala. Iste večeri u 20.05 časova u mestu Vlaislav, upravljajući ukradenim vozilom, izazvao je saobraćajnu nesreću sa materijalnom štetom.
Utvrđeno je da je vozio pod uticajem alkohola sa sadržajem alkohola u krvi od 1,45 promila i pre nego što je dobio pravo na upravljanje motornim vozilom.
Uzrok nesreće je neprilagođena brzina.
Krivične i prekršajne prijave
Nakon završene krivične istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku zbog krivičnog dela neovlašćenog korišćenja tuđe pokretne stvari uz krivičnu prijavu.
Protiv njega će takođe biti podnet optužni akt nadležnom prekršajnom sudu zbog saobraćajnih prekršaja.
