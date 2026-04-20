Slušaj vest

U Ormuskom moreuzu nalazi se do 190 hrvatskih pomoraca, a vlada je u kontaktu sa njima i spremna je da im pomogne ako to zatraže, rekao je danas premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Na početku sednice vlade, premijer je rekao da je vlada putem Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, Ministarstva mora i Sindikata pomoraca u kontaktu sa svim hrvatskim državljanima koji su pomorci u Ormuskom moreuzu.

- Bilo ih je između 190 i nešto do 160 i nešto, tako da broj varira - rekao je Plenković o pomorcima koji su se našli na ovoj ključnoj ruti kroz koju je saobraćaj obustavljen nakon izbijanja rata između SAD, Izraela i Irana.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Plenković: Ponudili smo pomoć svima ako žele da napuste Zaliv

Premijer Plenković je izjavio da je svim pomorcima ponuđena pomoć ako žele da napuste Zaliv, ali da su vezani raznim ugovorima i obavezama prema svojim poslodavcima, pa za sada ostaju na svojim brodovima.

- Ponuda vlade za pomoć "stoji" i spremna je da pomogne ako se promeni stav mornara, kao što je to učinio na početku rata sa hrvatskim građanima i vojnicima koji su se u vreme izbijanja rata nalazili na Bliskom istoku - zaključio je premijer.

1/11 Vidi galeriju Andrej Plenković, premijer Hrvatske Foto: Nemanja Nikolić

Rat između SAD i Irana počeo je nakon američko-izraelskih udara na iranske vojne ciljeve i rukovodstvo, na šta je Teheran odgovorio blokiranjem Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte.

Sjedinjene Države su potom pokrenule blokadu iranskih luka i rasporedile dodatne snage u Omanskom zalivu i Arapskom moru, uz obrazloženje da obezbeđuju slobodu plovidbe i štite trgovačke brodove.

