U ORMUSKOM MOREUZU SE NALAZI 190 HRVATSKIH POMORACA! Plenković: Spremni smo da im pomognemo, ali...
U Ormuskom moreuzu nalazi se do 190 hrvatskih pomoraca, a vlada je u kontaktu sa njima i spremna je da im pomogne ako to zatraže, rekao je danas premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Na početku sednice vlade, premijer je rekao da je vlada putem Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, Ministarstva mora i Sindikata pomoraca u kontaktu sa svim hrvatskim državljanima koji su pomorci u Ormuskom moreuzu.
- Bilo ih je između 190 i nešto do 160 i nešto, tako da broj varira - rekao je Plenković o pomorcima koji su se našli na ovoj ključnoj ruti kroz koju je saobraćaj obustavljen nakon izbijanja rata između SAD, Izraela i Irana.
Plenković: Ponudili smo pomoć svima ako žele da napuste Zaliv
Premijer Plenković je izjavio da je svim pomorcima ponuđena pomoć ako žele da napuste Zaliv, ali da su vezani raznim ugovorima i obavezama prema svojim poslodavcima, pa za sada ostaju na svojim brodovima.
- Ponuda vlade za pomoć "stoji" i spremna je da pomogne ako se promeni stav mornara, kao što je to učinio na početku rata sa hrvatskim građanima i vojnicima koji su se u vreme izbijanja rata nalazili na Bliskom istoku - zaključio je premijer.
Rat između SAD i Irana počeo je nakon američko-izraelskih udara na iranske vojne ciljeve i rukovodstvo, na šta je Teheran odgovorio blokiranjem Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte.
Sjedinjene Države su potom pokrenule blokadu iranskih luka i rasporedile dodatne snage u Omanskom zalivu i Arapskom moru, uz obrazloženje da obezbeđuju slobodu plovidbe i štite trgovačke brodove.
(Kurir.rs/index.hr)