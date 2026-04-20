Slušaj vest

I dok je u Zagrebubio veliki pljusak, u Ogulinui Zaprešiću je padao jak grad. Jačina grada je bila toliko jaka da se grad zabeleo za svega par minuta. I ne samo to, prema izjavama Ogulinaca grad je padao desetak minuta, i to vrlo jak.

- Učininjena je šteta na voćnjacima, kao i cveću i plodovima koji su baš počeli da se formiraju - piše Nacional.

Još nije objavljeno kolika je šteta. Nevreme je bilo i u Šenkovcu kod Zaprešića. U pitanju je bila kiša praćena gradom, a čula se i grmljavina.

- Trajalo je par minuta. Horor. Zamračilo se, počelo grmeti, sevati, kiša sve jače i onda je ova bljuzga počela padati nakon čega se razvedrilo - rekla je čitateljka za Net.hr.

I leda je bilo svuda navodi ona i dodaje da je tuklo jako i da su automobili jedva vozili po ulicama.

- Zimska idila usred proleća - navela je.

Grad je najviše pogodio područje Ogulina gde je za kratko vreme prekrio tlo, a lokalni mediji javljaju kako je učinio dosta štete na voćnjacima, a zabeležen je i na području Varaždinske županije.

Najvljeno je kako s frontalnim sistemom stiže vlažan, nestabilan i hladniji vazduh, zbog čega će početak nedelje obeležiti kiša, pljuskovi i niže dnevne temperature.

U kopnenom delu Hrvatske očekuje se promenjivo ili pretežno oblačno vreme s kišom i pljuskovima, posebno u unutrašnjosti i na severnom Jadranu, dok će u Dalmaciji padavine izostati.

Svežije vreme



U nastavku dana u centralnim i severozapadnim predelima biće promenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura biće osetno niža, većinom oko 15 stepeni.

U Slavoniji, Baranji i Sremu takođe će biti promenjivo i nestabilno uz kišu i pljuskove, s temperaturom od 13 do 16 stepeni. U Dalmaciji se očekuje promenljivo vreme s čestim sunčanim razdobljima, ali i lokalnim pljuskovima koji su izgledniji uveče i u noći na utorak.

Duvaće slab do umereni jugo i južni vetar, a krajem dana bura, uz temperature između 19 i 22 stepeni. Na severnom Jadranu biće promenjivo, a u brdskim predelima ponegde i pretežno oblačno, s povremenom kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom.

Jugo će okrenuti na buru, a temperatura u brdskim krajevima kretaće se od 13 do 16, a uz obalu oko 19 stepeni.

U unutrašnjosti će i utorak biti promenjiv, sa sunčanim razdobljima i povremenom kišom ili pljuskovima.

Od sredine nedelje očekuje se sve više sunčanog vremena. Jutra će biti svežija, ali dnevne temperature postupno će rasti.

Na Jadranu će utorak biti nestabilan s kišom i pljuskovima, a od srede sunčanije, često i vedro.