Šibenska policija krivično je prijavila 50-godišnjeg francuskog državljanina kojeg tereti da je u Donjem Polju vazdušnom puškom usmrtio 20 kokošaka i dva petla
UHAPŠEN FRANCUZ ZBOG UBIJANJA I MUČENJA ŽIVOTINJA! Iz vazdušne puške ubio 20 kokoški i 2 petla u Donjem Polju!
Slušaj vest
Muškarac se sumnjiči da je od 5. do 28. aprila u Donjem polju, u zaseoku Tare, na ograđenom imanju u vlasništvu 65-godišnjaka, u dva navrata vazdušnom puškom ubijao životinje i oštetio prozor na kamp-kućici.
Tokom kriminalističke istrage kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta vazdušna puška koju legalno poseduje, saopštila je policija.
Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku, zbog ubijanja ili mučenja životinja i oštećenja tuđe imovine, predat pritvorskom nadzorniku.
Protiv njega je podnet i prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana.
(Kurir.rs/Index.hr)
Reaguj
Komentariši