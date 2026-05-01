Muškarac se sumnjiči da je od 5. do 28. aprila u Donjem polju, u zaseoku Tare, na ograđenom imanju u vlasništvu 65-godišnjaka, u dva navrata vazdušnom puškom ubijao životinje i oštetio prozor na kamp-kućici.

Tokom kriminalističke istrage kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta vazdušna puška koju legalno poseduje, saopštila je policija.

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku, zbog ubijanja ili mučenja životinja i oštećenja tuđe imovine, predat pritvorskom nadzorniku.