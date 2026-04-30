Najmanje tri mlađe osobe uhapšene su u Hrvatskoj zbog sumnje da su povezane sa nizom lažnih dojava o postavljenim bombama koje su tokom protekle dve nedelje primile škole i druge institucije širom zemlje.

Među privedenima se nalaze i dvoje maloletnika iz Splita i Zagreba, dok je jedna punoletna osoba uhapšena na području Dubrovnika.

Kako saznaje RTL Danas, osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo terorizma, a trenutno se nad njima sprovodi kriminalističko ispitivanje. Sumnja se da su poslali stotine pretećih imejlova školama, medijskim redakcijama i tržnim centrima. Iako danas nije bilo novih dojava, talas lažnih pretnji nastavio se tokom ove nedelje.

Tako su u sredu primljene dojave o bombama u dva tržna centra u Osijeku, dok su slične pretnje stigle i u brojne vaspitno-obrazovne ustanove u Splitu i okolini, kao i u škole na području Rijeke i Zagreba.

Juče je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović potvrdio da je policija identifikovala i uhapsila više osoba povezanih sa ovim slučajevima. Istakao je kako policija sprovodi intenzivne aktivnosti, ne samo kroz protivdiverzione preglede, već i putem međunarodne saradnje i prikupljanja dokaza.

Za pet dana primljeno više od 500 lažnih dojava o bombama

Ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je kako se ovakve pretnje mogu posmatrati u kontekstu hibridnog ratovanja, sa ciljem destabilizacije društva i narušavanja normalnog funkcionisanja države. Naglasio je da je prerano govoriti o konkretnim motivima ili počiniocima, ali je upozorio kako se slični incidenti događaju i u drugim državama Evropske unije.