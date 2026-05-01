U opštini Josipdol kod Ogulina danas su pronađena dva tela nakon dojave o ubistvu žene, saopštila je policija.
HOROR NA 1. MAJ KOD OGULINA: Policija dobila dojavu o ubistvu žene, dolaskom na mesto zločina NAĐENO JOŠ JEDNO TELO! U toku je istraga
Na području opštine Josipdol u blizini Ogulina danas se dogodio težak zločin. Policija je oko 13 sati primila dojavu o ubistvu žene, međutim dolaskom na mesto događaja pronađeno je i telo muškarca, izvestila je policija.
Istraga na terenu
Uviđajem na mestu događaja rukovodi županijska državna tužiteljka.
Policija je najavila pokretanje kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.
Kurir.rs/Index.hr
