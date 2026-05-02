Organizuju je muškarci okupljeni oko projekta "Muževni budite" i bratstva "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina".

Pre same krunice predvodnik molitve naglasio je da je ovog puta dodata i posebna namena: "Moliće se i za ozdravljenje jednog dečaka koji je bio na operaciji glave".

Nasuprot moliteljima i danas su bili demonstranti koji dižu buku i ometaju molitvu, ali su se ipak i oni pomolili za ozdravljenje dečaka, objavio je zagreb.info.

U jednom trenutku grupa devojaka je započela pesmu sa jasnim prizvukom keltske, paganske tradicije. Saznalo se da se radi o LezBoru koji je izveo pesmu "My Mother’s Savage Daughter".

To je himna ženske snage, povezanosti sa precima i prkosa društvenim normama. Značenje se zasniva na slavljenju divlje, iskonske ženske energije koja se prenosi s generacije na generaciju, odbacujući potrebu za uklapanjem.

Slavljenje ženske energije

Pesma naglašava da „divljina“ (savage) nije negativna, već predstavlja snagu, nezavisnost i vezu sa majkom i precima. To je prihvatanje „ludosti“ ili nesputanosti koju su imale i prethodne generacije žena.

Odbacivanje patrijarhalnih okvira

Stihovi poput „I will not cut my hair, I will not lower my voice“ (Neću ošišati kosu, neću stišati glas) simbolizuju odbijanje pokoravanja, zauzimanje prostora i odbacivanje prilagođavanja standardima koji ženu čine „pitomom“ ili tihom.

Povezanost s prirodom

Trčanje bosonogo, psovanje kamenja i pevanje pesama pod mesecom ističu povezanost sa prirodom, elementima i „heathen“ (paganskim/iskonskim) korenima.

Od januara ove godine molitelji se pre svega mole za mir u svetu i u domovini i za obraćenje grešnika.