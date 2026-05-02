Nikola Vrabec, 43-godišnji hrvatski državljanin, nalazi se na Interpolovoj crvenoj poternici koju je raspisala Švedska zbog više izuzetno teških krivičnih dela povezanih sa narkoticima.

Vrabec je jedan od 15 hrvatskih državljana koji se trenutno nalaze na crvenim poternicama, što predstavlja zvaničan zahtev Interpola upućen agencijama za sprovođenje zakona širom sveta s ciljem lociranja i privremenog hapšenja osobe radi izručenja ili druge pravne radnje.

Prema podacima iz švedskih sudskih izvora i medija, Vrabec je osumnjičen za sedam slučajeva izuzetno teškog krijumčarenja narkotika i četiri slučaja izuzetno teškog krivičnog dela vezanog za narkotike pred Opštinskim sudom u Malmeu.

Ta dela su se navodno dogodila u gradovima Tomelila, Kavlinge, Malme i Treleborg u južnoj Švedskoj u periodu od 16. jula 2020. do 30. januara 2021. godine. Postupak se vodi od 30. maja 2023. godine, dok se on nalazi u bekstvu ili van švedske jurisdikcije.

Povezanost sa opsežnom narko-mrežom

Švedski istražitelji povezuju Vrabeca sa velikom kriminalnom mrežom koja je snabdevala drogom područja od Haparande na krajnjem severu Švedske do Malmea na jugu.

U istom predmetu optuženi su i Ahmed Abdulahi Farah, poznat pod nadimkom „Gambino“ i povezan sa kriminalnom grupom Dodspatrulen, kao i 31-godišnji Mohamad Al-Husein.

Ovo je jedan od najvećih preostalih narko-predmeta u Švedskoj, gde se deo dokaza zasniva na podacima iz šifrovanog komunikacionog sistema EncroChat koji su vlasti uspele da dekriptuju.

Farah je osumnjičen za tri slučaja izuzetno teškog krivičnog dela vezanog za narkotike i jedan slučaj teškog krijumčarenja, dok se Al-Husein tereti za više sličnih dela u istim gradovima. Sva trojica su u bekstvu, a za njima su raspisane međunarodne poternice.

Vrabec se takođe povezuje sa najmanje još dva velika narko-predmeta pred švedskim sudovima, što ukazuje na široku i dobro organizovanu mrežu krijumčarenja droge. Poslednje produženje poternice za Vrabeca i ostale osumnjičene bilo je 17. maja 2024. godine.

Šta je Interpolova crvena poternica

Interpolova crvena poternica (Red Notice) je međunarodni zahtev za lociranje i privremeno hapšenje osobe koja se traži radi izručenja ili druge pravne procedure.

Međutim, važno je naglasiti da to nije međunarodni nalog za hapšenje, već zahtev za saradnju koji Interpol šalje policijskim službama država članica.

Kada osoba sa crvene poternice dođe u kontakt sa policijom bilo koje zemlje članice Interpola, država koja je raspisala poternicu biva obaveštena i može tražiti privremeno zadržavanje ili izručenje.

Težina optužbi u Švedskoj

U Vrabecovom slučaju, švedske vlasti optužbe svrstavaju u najtežu kategoriju narkokriminala.

Takva dela obično uključuju velike količine droge, organizovane kriminalne mreže i ozbiljan uticaj na javno zdravlje i bezbednost.