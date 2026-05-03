Izuzetno uznemirujući snimak, na kojem se vidi kako je pas lancem vezan za automobil, dok ga vozač vuče po prometnom kolovozu do srži je uznemirio region.

Sporni video, koji je jutros objavljen na Fejsbuk stranici udruženja "Šibenske šape", prikazuje iznemoglu životinju koja pokušava da prati vozilo, ali ubrzo posrće i biva vučena po putu, izložena ozbiljnoj opasnosti, uključujući i nailazak automobila iz suprotnog smera.

Kako navode iz udruženja, samo nekoliko sati ranije isti pas je primećen kako luta Njegoševim trgom na Vidicima u Šibeniku, nakon čega se pojavio snimak za koji se sumnja da prikazuje upravo tu životinju, sada vezanu lancem oko vrata za vozilo.

Objava je u kratkom roku izazvala veliki broj reakcija na društvenim mrežama, uz stotine komentara i šerova, dok građani izražavaju ogorčenje i zahtevaju hitnu reakciju nadležnih institucija zbog sumnje na zlostavljanje životinje.

- Ovo je dno dna! Vlasnik je došao po psa kojeg smo malopre objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reaguju. Ovo je nedopustivo! - poručili su iz "Šibenskih šapa".