Na putevima širom Hrvatske vlada totalnih kolaps zbog povećanih gužvi i velikog broja turista koji su iskoristili prvomajske praznike da otputuju.

Kako javlja Index, povećana je gustina saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u smeru unutrašnjosti, posebno na autoputevi A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, auto-putu A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu i u trajektnim lukama.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava da tokom dana, naročito poslepodne i uveče, očekuju vrlo gust saobraćaj na svim važnijim putnim pravcima u smeru unutrašnjosti zbog povratka s produženog vikenda. Pojačan saobraćaj očekuje se posebno na autoputevima A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama.

Na auto-putu A1 u smeru ka Zagebu stvaraju se ogromne kolone. Ovo je stanje prema HAK-u oko 15:30 sati:

kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorišta Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 7 kilometara

povremeno se prekida saobraćaj pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbegavanja zaustavljanja u tunelu

Kolone su i na autoputu A6;

kolona u zoni radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smeru Zagreba duga je oko 4 km

povremeno se prekida saobraćaj pred tunelom Rožman Brdo u smeru Zagreba

kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smeru Zagreba duga je oko 5 km

kolona u zoni radova na 75.+500 km između čvorova Čavle i Kikovica u smeru Zagreba duga je oko 3 km

Index piše da je kolona oko 13 sati između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smeru Zagreba bila duga oko 10 kilometara.

Indexu su se javili čitaoci koji su zaglavili u kilometarskoj koloni na A1.

"Trenutno smo zarobljeni u nepreglednoj koloni pre izlaza Otočac - zamislite, za samo 6 kilometara trebat će nam čak 45 minuta! Očajnički nam je plan da izađemo sa auto-puta u Otočcu kako bismo izbegli još goru katastrofu koja nas čeka napred. Naime, nakon Otočca prema Žutoj Lokvi i tunelu Brinje (kod Babića mosta) saobraćaj se sužava na samo jednu traku zbog radova! Tamo je čep još veći i ljudi bukvalno stoje u mestu", naveli su čitaoci.

"Plaćamo jedne od najskupljih putarina u Evropi da bismo putovali brzo i sigurno, a zauzvrat dobijamo sate stajanja na užarenom asfaltu, uništene živce i automobile. Ovo je sramota i čisti bezobrazluk prema svima nama koji tu uslugu debelo plaćamo", napisao je čitalac Indexa.

Čitaoci govore da su deonicu od 15 kilometara prolazili i više od pola sata i pitaju se zašto se, ako se već radovi moraju izvoditi u maju, ne mogu zatvarati manje deonice, a ne svih 15 kilometara.

Gužve i na granicama, čeka se satima

Na graničnim prelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine beleže se višesatna čekanja, posebno na ulazu u Hrvatsku. Najduže se čeka na prelazu Maljevac, gde se čeka i do pet sati, dok su zadržavanja od tri do četiri sata zabeležena na Ličkom Petrovom Selu, Bogovolji, Dvoru, Hrvatskoj Dubici i Kostajnici.

Na Staroj Gradiški čeka se oko četiri sata, a na Jasenovcu oko dva sata. Nešto kraća čekanja su na Slavonskom Šamcu, oko sat vremena, na Svilaju oko sat i po. Na pojedinim prelazima, poput Nove Sele i Jasenovca, na izlazu iz Hrvatske zadržavanja su kraća i kreću se od pola sata do sat.