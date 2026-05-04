Policija je sinoć posle 22:30, primila prijavu da se u opštini Netretić u Hrvatskoj nalazi veća grupa migranata.

Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta i pronašli su četiri mrtva muškarca, dva muškarca u lošem zdravstvenom stanju koji su odmah prevezeni u zdravstvenu ustanovu i jednog muškarca koji je pružao pomoć povređenima, saopštila je Policijska uprava Karlovačka.

Daljim postupanjem policijskih službenika u neposrednoj blizini mesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prelaza sa Republikom Slovenijom pronađeno je 12 stranih državljana, a ukupno 13 stranih državljana prevezeno je u Registracioni centar za tražioce međunarodne zaštite Dugi Dol.

Vozač kamiona pobegao

Do sada je utvrđeno da ih je nepoznati vozač dovezao na lice mesta kamionom i, nakon što je istovario strane državljane koji su izjavili da su tokom vožnje bili izloženi nehumanim uslovima, napustio lice mesta.

Na licu mesta je obavljen uviđaj, kojim je rukovodio županijski državni tužilac.

Sledi dalja kriminalistička istraga i obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti i identiteta lica, napisali su u saopštenju.