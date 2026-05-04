Postupajući po primljenoj dojavi, policijski službenici su 1. maja u jutarnjim satima utvrdili da je 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine na balkonu terase hotelske sobe u području Funtane, na mestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.