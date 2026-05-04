Američki razarač USS Oskar Ostin (DDG-79) uplovio je jutros u dubrovačke vode.

Nazvan po Oskaru Palmeru Ostinu, američkom marincu koji je posthumno odlikovan Medaljom časti, najvišim američkim vojnim odlikovanjem, za spasavanje saborca u Vijetnamskom ratu, američki ratni brod ostaće usidren u luci Gruž do jutra 6. maja, piše Dubrovački vjesnik.

Razarač klase Arli Berk pušten je u službu 2000. godine i nalazi se u pomorskoj bazi Norfolk. Opremljen je modernim oružjem za protivpodmorničko i površinsko ratovanje, a ima i hangare za helikoptere.

Oskar Ostin je takođe učestvovao u borbenim operacijama na početku iranske krize, kada je sredinom marta uspešno presreo iransku raketu srednjeg dometa usmerenu na vazduhoplovnu bazu NATO-a u Turskoj.