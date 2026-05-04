Predsednik Hrvatske, Zoran Milanović učestvovaće na svečanoj sednici Gradskog veća Grada Orahovice povodom obeležavanja Dana grada Orahovice i praznika Našašća Svetog Križa, gde se obratio predstavnicima medija.

Na pitanje novinara kako će se Evropa sada sama braniti nakon što su Amerikanci povukli svoje vojnike iz Nemačke, zbunjeno je zastao.

- Od koga? Od Irana? Pa američki ministar je neki dan u Dubrovniku govorio da iranske rakete, to je bila veličanstvena spoznaja, mogu da dobace do Hrvatske. Mogu i do Indije. I do Rusije. I do Etiopije. I šta ćemo sad? Šta meni znači taj podatak? Pa do sada nas nikad nisu napali. Nisu nikoga drugog osim Izraela i obrnuto. Šta mi imamo s tim? - odgovorio je Milanović, prenosi Net.hr.

Američki ratni brod u dubrovačkom akvatorijumu

- To je velika kasarna u školjci broda. Prvo sam hteo da se suzdržim od komentara, neka to Vlada rešava, međutim, ovako potpuno jasno, to nije nadležnost Vlade, to je protivustavna nadležnost. Mi, tako je ispalo, već preko 20 godina imamo Pomorski zakonik, koji je potpuno sporedan akt i uopšte ne bi trebalo da reguliše ulazak stranih brodova. Iznad toga je Ustav, zakon je ništa u odnosu na Ustav. U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, pa i savezničke, podleže ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu saglasnost predsednika, tek na predlog Vlade. Znači, sva tri najviša tela su povezana i intencija je zajednička odgovornost. Ja se ne guram u taj lanac odlučivanja da bih davao saglasnost, neka se Vlada time bavi, jer oni radosno stalno mašu zastavicama jer žele da udovolje - komentarisao je predsednik ulazak američkog ratnog broda u dubrovački akvatorijum.

- Imamo rupu u Ustavu, imamo potpuno neustavan zakon. To je kao da u zakonu piše da su sve narodnosti i vere jednake, ali jednoj veri u zakonu kažete: "Ti ipak nosi trakicu, lepo izgleda." Kakav je to zakon? Neustavan - dodao je.

"Šta bi uradio kao premijer?"

- Šta bi uradio kao premijer? Ne znam, ni sam. Šta sam uradio kao premijer u bitno drugačijim i mirnijim okolnostima? Ništa. Kao ni Kosor, Sanader ni Račan. Sanaderova vlada je 2004. predložila Saboru, u kojem je imala većinu, i donet je taj zakon koji je neustavan. Ali ako Plenkoviću odgovara ta vrsta uzurpacije, neka nastavi tako. Ali ako se nešto dogodi, imaju odgovornost - odgovorio je predsednik Milanović na pitanje šta bi uradio drugačije da je premijer, a ne predsednik Hrvatske.

Ormuski moreuz i Trampov poziv saveznicima

Na pitanje novinara kakav bi stav Hrvatskatrebalo da ima povodom toga što američki predsednik Donald Tramp poziva partnere za pomoć u Ormuskom moreuzu, Milanović je odgovorio: