Istarska policija jutros je saopštila da su policajci, postupajući po primljenoj dojavi, u petak 1. maja u jutarnjim satima utvrdili da je 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine na balkonu terase hotelske sobe na području Funtane, na mestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Takođe mu je izdato rešenje o proterivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od šest meseci.