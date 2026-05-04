Istarska policija jutros je saopštila da su policajci, postupajući po primljenoj dojavi, u petak 1. maja u jutarnjim satima utvrdili da je 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine na balkonu terase hotelske sobe na području Funtane, na mestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Takođe mu je izdato rešenje o proterivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od šest meseci.

Na videu se vidi grupa od osam mladića na balkonu hotela. Jedan maše zastavom Republike Srpske, a sa zvučnika se čuje pesma "A oj moja kućo na Grmeču" srpskog pevača Baje Malog Knindže, koju neki od mladića na snimku pevaju.

(Kurir.rs/Index.hr)

