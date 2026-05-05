Slušaj vest

Društvenim mrežama poslednjih dana proširio se video sa komemoracije na grobu ustaškog ratnog zločinca i zapovednika koncentracionog logora u Jasenovcu Vjekoslava Maksa Luburića, koju su još 20. aprila ove godine održali pripadnici španske neonacističke organizacije Núcleo Nacional.

Snimak prikazuje nekoliko pripadnika Núcleo Nacional kako iznad Luburićevog groba u španskom gradu Karkahenteu, pedesetak kilometara južno od Valensije, drže zastave svog pokreta, zastavu Republike Hrvatske i špansku zastavu bez grba, dok jedan od njih, noseći masku na licu, čita proglas.

"Borio se protiv tiranije Beograda"

- Danas smo se okupili kako bismo odali počast hrvatskom generalu Vjekoslavu Luburiću. Za one koji ga ne poznaju, moramo se vratiti malo u prošlost, u vreme kada se hrvatski narod borio za svoju nezavisnost, izgubljenu 1918. godine kroz apsurdni mirovni ugovor kojim je na Balkanu stvorena veštačka država nazvana Jugoslavija.

- Na ovaj skroman način želimo da odamo počast svim hrvatskim borcima, među kojima je bio i general Luburić. On je bio ustaški general koji se borio protiv tiranije Beograda i suprotstavio komunistima u Drugom svetskom ratu. Kasnije u egzilu u Španiji, general se nije predavao. Vodio je tajnu štampariju ovde u Karkahenteu i objavio brojne knjige i propagandni materijal za drugove u egzilu, ali i u okupiranoj Hrvatskoj. Stvarao je toliku štetu i bio toliko aktivan da je Titova komunistička vlada naredila jednom agentu da ga ubije.

- Taj agent predstavio se kao njegov dalji rođak koji traži utočište i kada je jednom stekao Luburićevo poverenje, ubio ga je mučki u komunističkom stilu, udarcima čekićem s leđa u potiljak.

- Baštinici te izdaje danas žele da unište uspomenu na njega vandalizovanjem njegovog groba i lažima o njemu. PSOE (Španska socijalistička radnička stranka) nedavno je čak predložila njegovu ekshumaciju. Ukratko, ništa novo od tih osvetoljubivih pacova.

1/11 Vidi galeriju Vjekoslav Maks Luburić Foto: CBW / Alamy / Profimedia, printscreen/youtube/Kontrafaktualno

"Čuvamo sećanje na Luburića"

- Pošto se ne usuđuju da se suprotstave nama, nažalost napadaju one koji se više ne mogu braniti. I zato ćemo mi ostati ovde i odlučno braniti sećanje na one koji su se borili za našu krv. Zato što, za razliku od njih, mi vodimo rat protiv živih.

- Generale Viktore Luburiću, presente! - završio je svoj govor pripadnik Núcleo Nacionala, podigavši desnicu u nacistički pozdrav.

Video je, između ostalog, objavljen na Instagramu podružnice Núcleo Nacionala u Valensiji, a među komentarima se, po svemu sudeći, može naći i zahvalnost Luburićevog sina Vjekoslava mlađeg:

- Puno vam hvala na vrlo dirljivom činu na grobu mog oca V. Luburića. Nisam mogao da prisustvujem, ali sam iskreno zahvalan. Živela Hrvatska i živela Španija! - napisao je on.

Vjekoslav Maks Luburić Foto: Privatna arhiva

Policija nadzirala okupljanje

O ovoj komemoraciji pisao je i regionalni dnevni list Levante-El Mercantil Valenciano, naglasivši da se okupilo samo sedam mladih ultradesničara.

Levante dodaje da je policija u civilu diskretno nadzirala okupljanje kako bi sprečila eventualne incidente, ali i da je sve prošlo mirno.

Gradske vlasti navodno su zatražile od „progresivnih grupa“ u gradu da se uzdrže od bilo kakvog kontra-protesta. Španski list piše da je Luburićev grob decenijama svakog 20. aprila bio mesto „hodočašća hrvatskih fašista“, ali je ta tradicija prestala pre 20 godina.

U međuvremenu je Luburićeva grobnica odlukom španske vlade uvrštena u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sećanju, što podrazumeva da se sa nje moraju ukloniti svi profašistički simboli.

Levante je pre nekoliko dana objavio da je Luburićeva porodica pristala na uklanjanje grba fašističkog ustaškog režima sa grobnice i postavljanje interpretativnih elemenata koji će omogućiti rigoroznu kontekstualizaciju Luburićevog lika i dela.

- Porodica ne želi da njihov otac bude simbol bilo kog pokreta, žele da počiva u miru. Porodica mi je prenela nameru da postupi po odluci vlade, ne žele probleme i prihvatiće ono što je ministarstvo odredilo, bez ikakvog osporavanja - rekla je za Levante gradonačelnica Karkhantea Karolina Alminjana.

1/8 Vidi galeriju Pedro Sančez Begonja Gomez Foto: Juanjo Martin/POOL EFE, JULIO MUNOZ/EFE, J.J. Guillen/POOL EFE

Ubijen čekićem, pa sahranjen u Karkahanteu

Nakon propasti Nezavisne Države Hrvatske, Vjekoslav Luburić emigrirao je u Španiju i tamo uživao zaštitu Frankovog režima.

Nastanio se u Karkahanteu, oženio Španjolkom Izabel Hernaiz i tokom 50-ih godina dobio četvoro dece. Dana 20. aprila 1969. ubio ga je agent jugoslovenske službe bezbednosti UDBA, Ilija Stanić.

Sahranjen je na groblju u Karkahenteu. Sedam godina kasnije podignuta je grobnica za koju španske vlasti smatraju da predstavlja veličanje fašizma, što je nespojivo sa demokratskim vrednostima i sećanjem na žrtve ustaškog režima.