Danas poslepodne na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kod Sredanaca u smeru ka Bregani, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao kamion. Policija je dojavu o požaru na vozilu u kojem se nalazila jedna osoba primila oko 14:18 časova.

Probio ogradu i udario u dalekovod

Kako je saopštila Policijska uprava brodsko-posavska, kamion se kretao južnom trakom auto-puta kada je iz za sada nepoznatih razloga probio središnju zaštitnu ogradu.

Teretnjak je završio na severnoj kolovoznoj traci, onoj koja vodi u suprotnom smeru, i pritom udario u stub dalekovoda.

Na teren su odmah izašle sve hitne službe. U toku je uviđaj koji bi trebalo da rasvetli sve okolnosti i tačan uzrok nesreće, kao i stanje osobe koja je u trenutku izbijanja požara bila u kamionu.

Prema prvim informacijama, kako javlja sbonline.net, kamion stranih registarskih oznaka kretao se iz smera Županje prema Slavonskom Brodu kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, izbio požar.

Vozilo je u vrlo kratkom vremenu zahvatila snažna vatrena buktinja, a ubrzo su se začule i eksplozije.

Vozač stradao na licu mesta, u kamionu bio i suvozač

Očevici navode da su vozači i drugi učesnici u saobraćaju pokušali da pomognu vozaču, ali zbog intenziteta vatre i detonacija nisu mogli da mu priđu. Usled požara, kamion je probio zaštitnu ogradu i gotovo prešao na suprotnu kolovoznu traku.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je ostao zarobljen u vozilu i smrtno stradao, a reč je navodno o starijem državljaninu Severne Makedonije. Takođe se saznaje da se u kamionu nije nalazila druga osoba, ali ove informacije za sada nisu službeno potvrđene.

Saobraćaj usporen u oba smera

Zbog nesreće i policijskog postupanja, saobraćaj na tom delu auto-puta odvija se otežano.

Južnom kolovoznom trakom vozi se usporeno od 14:52 časova, dok se na severnoj traci stvaraju kolone i zastoji od 15:24 časova.