Vožnja taksijem u ranim jutarnjim satima juče kroz Novi Zagreb rezultirala je pucnjavom, a zatim i policijskom istragom.

Jedna osoba je trenutno na kriminalističkoj istrazi kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su prethodile neobičnoj vožnji.

Policijska uprava Zagreba kaže da je u utorak oko 8:45 časova u Novom Zagrebu, dok je vozio taksi zagrebačkih registarskih tablica, kojim je upravljao 23-godišnji muškarac, čije je usluge prevoza koristio 32-godišnji muškarac, prema do sada utvrđenom, ispaljeno nekoliko hitaca u vazduh. Policija kaže da je pucnjavu izvršio putnik.

- U Velikopoljskoj ulici, taksista je izašao iz vozila, a "putnik" je seo na vozačevo mesto i odvezao se. Za manje od sat vremena, zagrebačka policija ga je uočila i uhapsila - kaže policija.

Još nije poznato da li je pucnjavi prethodilo neko krivično delo osim onog koje je usledilo.

