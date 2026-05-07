Saborski poslanik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Hrvatske, Josip Dabrooglasio se na Fejsbuku nakon što je kažnjen zbog pevanja stihova koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića.

U objavi pod naslovom "Moje kazne i moji pečati" poručio je da mu "nije mrsko" da plati kaznu.

- Kaznili su me zbog pevanja "Grobnice od zlata". Do sada se pevačima plaćalo, a evo meni i družini je određeno da moramo platiti. Nezgodno za pevačku reputaciju - napisao je Dabro.



"Kaucija za slobodu"



Dabro je u objavi kaznu povezao sa pitanjem vlasti, slobode i demokratije.

- Tako je svim pevačima koji nemaju vlast. Ako nemaš dovoljno vlasti, ne možeš određivati šta je zločin, a šta kazna. A ne znaš ni da pevaš - napisao je.

- Zato mi nije mrsko da platim ovu kaznu, to je nama u Domovinskom pokretu kaucija za slobodu i učenje. I celom hrvatskom narodu - dodao je Dabro.

Nastavio je u istom tonu, pišući da nema druge nego „ili nastaviti da pevaš i plaćaš, ili početi da naplaćuješ kazne za pevanje“.

- Koliko vlasti imaš, toliko si slobodan i pametan. Iskreno recite, zar se ne isplati malo kazne za ovo saznanje!? Neprocenjivo! - poručio je.



Spominje Plenkovića i Penavu



Dabro se u objavi osvrnuo i na političke reakcije, napisavši da ga „kao političkog sportistu“ ljuti pomisao da će „antife slaviti“ jer misle da su „poveli jedan nula, i to iz penala“.

- Moj politički bend tek je spreman za pesmu, iako se Nova TV u svom Dnevniku trudi narodu objasniti, pozivajući se na Plenkovića i Penavu, da mi je politička karijera zapečaćena - napisao je Dabro.

- Kad čuju pesmu, videće ko nosi pečat hrvatskog naroda, šta i ko je zapečaćen i kako!? - zaključio je.

Podsetimo, u javnosti se ranije pojavila snimka na kojoj Dabro na pokladnom jahanju u Komletincima peva pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao“, o atentatu na Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928. godine.

Ante Pavelić, poglavnik Nezavisne države Hrvatske (1941-45) i vođa ustaške države



Sporni stihovi



Pritom je ubacio stihove: „U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, koji se odnose na Pavelića, sahranjenog u Madridu.

Na snimku se čulo i kako govori „samo za Milorada“, što je protumačeno kao aluzija na predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Nakon objave snimka reagovali su koalicioni partneri. Predsednik HSLS-a Dario Hrebak zapretio je izlaskom iz vladajuće većine, a premijer Andrej Plenković najavio je da će od Dabre tražiti da to više ne radi.

DORH je potom pokrenuo istragu, a slučaj je, prema ranijim informacijama, tretiran kao prekršaj protiv javnog reda i mira, a ne kao krivično delo podsticanja na mržnju.

Ubrzo se pojavila i novi snimak na kojem Dabro svira harmoniku dok se ponovo čuju isti stihovi o „grobnici od zlata“.

Dabro je tada rekao da svira harmoniku od pete godine i da svira „što se naruči“, tvrdeći da se u pesmi ne spominje Pavelić.