Na zagrebačkom Savskom mostu osvanuo je transparent "Sretan vam dan oslobođenja Zagreba", u spomen na 1945. godinu i Dan pobede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan oslobođenja Zagreba.

U jednom trenutku pojavila se grupa mladića, koja se na skandalozan način obračunala s ljudima koji su se u tom trenutku zatekli na mostu.

- Skinućemo, da, da, skinućemo - govori jedan od mladića aludirajući na transparent o oslobođenju Zagreba.

- Gospođa je rekla da je moj djed, koji je umro kao ustaša… - priča mladić, a u tom trenutku ga prekida grupa njegovih istomišljenika koja kreće prema transparentu.

Nepoznati mladići dolaze do ograde na kojoj je transparent i bacaju ga u reku.

Nije poznato da li je došlo do fizičkog obračuna i da li ima povređenih.

