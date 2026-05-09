Majka (34) koja je bila za volanom vozeći pod dejstvom alkohola s dvoje dece u automobilu izletela je s puta i završila na krovu.

Kako je javila policija, nesreća se dogodila u Hrvatskoj u daruvarskom prigradskom naselju juče rano poslepodne. U automobilu na zadnjem sedištu bilo je dvoje male dece, srećom propisno vezanih u dečjim sedištima.

“U petak oko 14.20 sati, u mestu Vrbovac, u Svibanjskoj ulici, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je lični automobil završio na krovu. U vozilu su se, uz 34-godišnju ženu, nalazila i njena deca.

Žena je u oštrom zavoju izgubila kontrolu nad vozilom zbog neprilagođene brzine. Automobil je zahvatio bankinu, sleteo s kolovoza, udario u betonski zid i travnato uzvišenje pa se potom prevrnuo na krov.

Alko-testiranjem je utvrđeno da je žena upravljala vozilom pod uticajem alkohola u organizmu od 2,13 promila.

U saobraćajnjoj nesreći deca su zadobila lakše telesne povrede pa su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u pakračku bolnicu. Srećom, bila su propisno vezana u odgovarajućim auto-sedištima.

"Protiv žene za volanom sledi optužni predlog, a policija sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivično delo povrede prava dece, o čemu su obaveštene i nadležne institucije”, rekli su u subotu u bjelovarskoj Policijskoj upravi.