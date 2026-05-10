U kafiću u gradiću Krapina jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen šef lokalne kriminalističke policije.

Iz Policijske uprave (PU) krapinsko-zagorske hrvatskom sajtu Indeks je potvrđeno da je muškarac (52) vatrenim oružjem ubio policijskog službenika (52), koji u trenutku događaja nije bio na službenoj dužnosti.

Nakon toga je napadač vatrenim oružjem pucao u sebe, a u međuvremenu je helikopterom prebačen u Kliničku bolnicu (KB) Dubrava u Zagrebu.

Indeks saznaje da je ubijen Robert Grilec, šef Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj.

Navodi se da za sada nije poznato u kakvom je stanju napadač.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Policija se i zvanično oglasila o pucnjavi.

- Krapina, oko 8.10 sati u ugostiteljskom objektu muškarac (1974.) vatrenim oružjem usmrtio je policijskog službenika van službe (1974.), nakon čega je istim oružjem pucao u sebe i Hitnom helikopterskom službom prevezen je u KB Dubrava. Uviđaj je u toku - objavila je policija.

Indeks navodi da je ubijeni policajac bio stanovnik Krapine, kao i počinilac zločina, a živeli su u susedstvu.

(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V./Foto: Ilustracija)

