U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj i dalje se utvrđuju sve okolnosti pucnjave u kojoj je ubijen policajac (52), šef Službe kriminalističke policije u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj Robert Grilec. Napadač je nakon toga istim oružjem pucao u sebe i teško se ranio, a helikopterom Hitne helikopterske službe prebačen je u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gde je kasnije, prema nezvaničnim informacijama, preminuo.

Prema navodima policije, do tragedije je došlo jutros u ugostiteljskom objektu, dok je Grilec bio van službe. Policija je odmah izašla na teren i započela uviđaj, a kako su preneli hrvatski mediji, i ubijeni policajac i napadač bili su stanovnici Krapine i živeli u istom naselju.

Svedoci događaja opisuju scene koje su, kako kažu, trajale svega nekoliko trenutaka. Jedan od meštana naveo je da je ubijeni pogođen sa više hitaca.

- Pogodila su Robija dva metka u grudi i jednom u ruku. Tako smo čuli. Ma tu mora biti neka pozadina tog ludog poteza. Mi smo u totalnom šoku. Robi je bio super čovek, kao osoba i vrlo temeljit policajac. Potražite odgovor u njihovoj ulici, tamo su susedi i svi sve znaju - kazao je jedan meštanin za hrvatske medije.

Drugi stanovnici Krapine, koje su lokalni mediji zatekli na licu mesta, navode da su pucnjevi izazvali opštu paniku i šok u naselju.

- Moralo je biti nešto gadno između njih, da se odluči na takvo nešto. Čuli smo pucnjavu, još se tresemo - rekli su ljudi sa lica mesta.