U razmaku od nekoliko sati na području Karlovačke županije u Hrvatskoj zabeležene su tri odvojene dojave građana o telima u rekama Kupa i Mrežnica, saopštila je Policijska uprava karlovačka. Na više lokacija pronađena su tela nepoznatih muškaraca, a policija je zajedno sa spasilačkim i vatrogasnim službama obavila uviđaje na terenu, pišu hrvatski mediji.

Prvi slučaj zabeležen je kod naselja Sračak u opštini Ribnik, gde je u reci Kupi uočeno telo jednog muškarca, koje je uz pomoć pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja izvučeno na obalu. Nekoliko sati kasnije, u mestu Gornje Prilišće u opštini Netretić, pronađena su još dva tela u reci Kupi, a u akciji izvlačenja učestvovali su i vatrogasci iz Slovenije. Treći slučaj prijavljen je u mestu Gornji Zvečaj u opštini Generalski Stol, gde je u reci Mrežnici pronađeno još jedno telo nepoznatog muškarca.

Na svim lokacijama obavljeni su uviđaji, a tela su prevezena na obdukciju radi utvrđivanja identiteta i tačnog uzroka smrti. Policija vodi kriminalističku istragu kako bi se razjasnile sve okolnosti ovih slučajeva.

Podsetimo, nekoliko dana ranije na istom području dogodio se još jedan ozbiljan incident kada je policija nakon dojave o grupi migranata pronašla tela četvorice muškaraca, dok su dve osobe bile teško povređene. U nastavku istrage utvrđeno je da je više stranih državljana prevezeno u Hrvatsku u teretnom vozilu, a policija je pokrenula istragu zbog sumnje na krivična dela povezana sa ilegalnim prebacivanjem ljudi i ugrožavanjem bezbednosti.