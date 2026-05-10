Iako ga je majka pokušavala nagovoriti da izabere drugu profesiju, mladi stanovnik Krapine Robert Grilec nije dao da se odvrati od policijskih stopa. Majka se plašila za sina jer je policijski posao opasan, a Robert je bio odličan učenik i mogao je da bira koju će školu upisati. Međutim, bio je uporan i nije sebe video ni u jednom drugom poslu.

Nekoliko decenija kasnije, strah njegove majke se ostvario.

Ubijen kad je došao na kafu

Robert, koji je napredovao u sistemu i bio načelnik kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, ubijen je u nedelju dok je čekao porudžbinu za kafu u svom lokalnom kafiću. I ne kako se majka plašila - u policijskoj uniformi, na dužnosti - već u mirno nedeljno jutro, u kafiću u koji je kao civil došao na kafu. Tokom rata je takođe bio na dužnosti u Kninu, vratio se živ i zdrav, a život mu je oduzet u komšiluku; naselje u kojem je živeo i kafić u kojem je ubijen razdvajaju samo železnička pruga i put. Sa takvim karijernim putem, nakupio je dovoljno godina staža za penziju, ali je voleo svoj posao i nastavio da radi.

Kada je čula za njegovo ubistvo, njegovoj majci je pozlilo i intervenisala je hitna pomoć. Ubio ga je komšija sa kojim je odrastao; dele kuću, istih su godina. Stanovnici naselja Bobovje, smeštenog na brdu iznad industrijske zone Krapine, u šoku su. Niko od komšija sa kojima su mediji razgovarali, čak ni Robertov rođak Ivan Kunštek, koji je, između ostalog, ispričao detalj sa početka članka, ne može, kažu, ni da pretpostavi o razlozima. Zašto je ubica ušao u kafić i bez reči ispalio tri metka na svog komšiju, tvrde, tajna je.

Ivan živi u istom naselju, nekada je živeo sa roditeljima u neposrednoj blizini žrtve i ubice, a kasnije je sagradio svoju kuću u susednoj ulici. Njegova majka, Đurđica Kunštek, i Marija Grilec su sestre.

- Dvanaest godina sam stariji od njega, pa sam ga čuvao kada je bio mali, celog života smo ovde, u komšiluku, zajedno. Kad god bi prolazio pored naše kuće, zaustavljao se, često čak i ulazio. Njegov posao mu je bio svetinja, nikada nikome nije pričao o tome, bio je pošten policajac i poštovao je pravila. A komšija koji ga je ubio? I on bi stao, razgovarali bismo, njih dvojica su se uvek pozdravljali; ako bi se sreli u kolima, zaustavljali bi se i pozdravljali, a šta ga je navelo na ovo, ne znam - kaže on.

Motiv misterija

Šta god da je bilo, očigledno su to držali između sebe. Jer se svi u komšiluku poznaju, pa bi bilo teško sakriti svađu i neprijateljstvo. Obojica su, kaže nam komšinica koja želi da ostane anonimna, imali pomalo tvrd karakter. Dok je Robert Grilec decenijama radio u policiji, usavršavao se, postao inspektor, pa čak i šef kriminalističkog odeljenja, niko ne zna da li je ubica ikada bio zaposlen i, ako jeste, gde.

- Uvek je vozio lepe automobile, ali ne znamo da li je ikada negde radio. Ne znam da li se bavio kriminalom, ali ponekad bi nam nudio švercovanu robu. Nudio mi je sat da kupim od njega - kaže nam.

Robert Grilec je razveden, on i njegova supruga nisu imali dece, živeo je sa majkom i partnerkom, takođe policajkom njegovih godina. Živeli su mirno.

- Zaista je voleo da radi u svom vinogradu koji je kupio tamo, iznad naselja, bio je ponosan na svoje vino, a brinuo se i o cveću oko kuće. Bio je pravi domaćin, voleo je da se tamo druži, povremeno bi odlazio na more ili na neku zvaničnu konferenciju. Nije bio za večernje izlaske, ali je uvek bio veseljak na porodičnim zabavama - kaže Ivan Kunštek za Jutarnji.

Poslednjih meseci rođaci se nisu viđali tako često kao ranije, Ivan je imao dvostruku operaciju kuka, a zatim je proveo neko vreme na rehabilitaciji. Kada se pročula vest o ubistvu, a to je bilo odmah nakon što se dogodilo, jer je njegova komšinica pila kafu u istom kafiću kada se zločin dogodio, otišao je kod svoje tetke, Robertove majke, proveo neko vreme tamo da vidi da li može da pomogne, a zatim se vratio kući. Njegova majka je takođe trenutno u bolnici; tamo je čula za ubistvo.

- Nismo znali kako da joj kažemo, veoma je vezana za sestru i Roberta, ona mu je i kuma, pa smo prvo pozvali doktora. Dali su joj lek za smirenje, a onda su nas televizijske vesti pretekle - saznala je - rekao je Ivan.

Iako su se ranije pojavile informacije da je ubica umro od zadobijenih povreda, to ipak nije tačno.

HRT doznaje da su ga doktori primili s prostrelnom ranom glave i podvrgnuli operativnom zahvatu.