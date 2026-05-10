Poslednjih pet godina, M.G. (44) imao je pakao život zbog neobjašnjivih bolova u raznim delovima tela, za koje niz lekara nije mogao da pronađe uzrok. Tokom pet godina uzimao je ekstremne količine analgetika, njegova porodica je potrošila nekoliko hiljada evra na fizikalnu terapiju i razne vitamine, a njegovo stanje se samo pogoršavalo. Do pre nekoliko nedelja otkriveno je da je uzrok teškog stanja koje je zdravog čoveka dovelo na ivicu invaliditeta bio krpelj!

- Sve je počelo u proleće 2021. godine bolovima u mišićima noge. Osećao sam se umorno kao da imam grip i temperaturu. Pošto je bilo vreme pandemije, a ja sam se dva puta oporavio od COVID-19, protumačio sam to kao postkovid, a takođe i posledice rada noću – kaže nam M.G. Godinu dana kasnije, dok je šetao sa suprugom, iznenada je počeo da halucinira. – Video je ljude koji uopšte nisu bili tu, a leva ruka i lice su mu čudno visili, kao da je imao moždani udar. Odmah sam ga odvela u bolnicu. Primio je infuziju, ali su mu svi testovi bili normalni. Opet, to je pripisano hroničnom umoru - nastavlja njegova supruga A.G. i dodaje:

- Čak ni danas se uopšte ne seća tog dana. Opšti umor se nastavio, pa je M.G. uzimao gomilu vitamina da bi podigao imunitet. A onda su počeli da ga bolovi u leđima, što ga sprečava da se savija poslednjih godinu dana i stalno je na bolovanju. „Blokada“ nije pomogla. Situacija je bila užasna za celu porodicu, sve je bilo podređeno tom bolu i njihovi životi su se okretali oko njega.

- Videli smo neurologa, neurohirurga, išao je mesec dana u kliniku za bol, viđao se kod ortopeda, i privatnog i u bolnici, kao i fizikalnu terapiju... Ima disk herniju, ali rezultati testova nisu bili toliko loši da bi ga zbog toga poslali na operaciju. Viđao se i kod psihijatra. Teturao bi se kao da je pijan, a da nije popio ni kap alkohola. Oči su mu čudno izgledale, nije ličio na sebe... Imao bi trzaj u nozi, a onda bi noga iznenada otkazala, pao bi i povredio rame. Bol se potom proširio na koleno, pa bi se širio po celom telu - seća se njegova supruga sa suzama u očima.

Poslednjih šest meseci, iscrpljen godinama patnje, bio je u veoma lošem psihičkom stanju. Njegovo stanje se pogoršavalo, svake nedelje su se pojavljivali novi simptomi, ali su analize krvi pokazivale samo blago povišene leukocite i CRP, a MRI mozga je bila normalna.

Jednom, zbog strašnih bolova u leđima, nije mogao da se pomeri iz fetalnog položaja u hitnom prijemu. Očajni par iz svog grada u unutrašnjosti otišao je u Zagreb, na Rebro, da potraži pomoć, polažući poslednje nade u operaciju kičme. Međutim, neurohirurg je rekao: „Nešto nije u redu sa vama, ali sa vašom kičmom nije. Možda je to prazan udarac, ali testirajte se na lajmsku bolest.“

Test je bio pozitivan, zaražen je lajmskom bolešću od krpelja. M.G. je nakon nalaza primio antibiotsku terapiju i u prvoj nedelji terapije pogoršanje je prestalo. „Magla“ u njegovoj glavi se razvedrila, više nije imao taj čudan pogled. Oporavak će biti dug, rekli su mu, ali najgore je prošlo.