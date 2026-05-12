Jako nevreme praćeno gradom i snegom opustošilo je u utorak ujutru Sloveniju, nakon čega se nestabilni vremenski front velikom brzinom premestio ka Hrvatskoj.

Tokom jutra, nevreme je prvo zahvatilo Međimurje i Zagorje, dok je na istoku zemlje, u Vinkovcima, već zabeležena velika količina grada.

Nevreme u Zagrebu: Olujni vetar, grad i oštećeni krovovi

Neposredno pre podneva, snažan olujni front zahvatio je Zagreb i okolinu. Sunčano jutro iznenada su zamenili crni oblaci, a prestonicu je usred dana prekrila tama praćena jakom kišom, grmljavinom i olujnim vetrom.

U Bistri kod Zaprešića padao je i grad, a snimak te nepogode objavio je Radio Sljeme.

Ekstremni vremenski uslovi izazvali su značajnu materijalnu štetu u više delova grada. U samom centru, u Tratinskoj ulici, građani su prijavili da je vetar nosio crepove sa krovova. Situacija je bila posebno dramatična u Španskom, gde su u ulici Ante Mike Tripala jaki udari vetra podizali krovove sa zgrada, dok je oko jezera Jarun, u naseljima Vrbani i Prečko, oluja obarala drveće.

Komandant zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih potvrdio je za Jutarnji list da su hitne službe odmah izašle na teren. Vatrogasne ekipe intenzivno rade na uklanjanju oborenog drveća u više ulica, kao i na sanaciji srušene ograde u Ilici.

Palo drveće i oštećenja na infrastrukturi prouzrokovali su i ozbiljne zastoje u javnom gradskom prevozu. Prema informacijama ZET-a, tramvajski saobraćaj je privremeno obustavljen u dve ulice. Pored toga, linija 127 morala je da bude zaustavljena usled pada električnog kabla u Mikulićima.

Upozorenja DHMZ-a i opasnost od poplava

Zbog ekstremnih vremenskih prilika, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz zvaničnih upozorenja za građane:

Narandžasti meteoalarm: Na snazi je za zagrebačku i karlovačku regiju. Očekuju se obilne padavine u kratkom vremenskom roku i olujni severni vetar sa udarima većim od 75 km/h. Žuto upozorenje važi za ostatak Hrvatske.

Hidrološko upozorenje: U severozapadnoj i centralnoj Hrvatskoj, kao i na području zapadne Slavonije, postoji velika opasnost od lokalnih bujičnih i urbanih poplava.

Građanima se savetuje izuzetan oprez zbog mogućih poremećaja u saobraćaju i prekidima u snabdevanju električnom energijom.

Posebno se preporučuje osiguranje rastresitih predmeta na otvorenom, kao i izbegavanje boravka u blizini starih stabala i visokih zgrada, zbog rizika od padanja grana, iščupanog drveća i letećih krhotina.

Prognoza za Jadran, Dalmaciju i gorje

Nestabilne vremenske prilike očekuju se do kraja dana i u ostalim delovima zemlje:

Severni Jadran: Promenljivo vreme sa kišom i jakim pljuskovima, naročito u prvom delu dana. Umeren južni vetar će popodne preći u umerenu i jaku buru.

Gorje (Planinski predeli): Pretežno oblačno sa kišom. U popodnevnim satima očekuje se osetan pad temperature, pa u najvišim predelima kiša može preći u susnežicu i sneg.

Dalmacija: Očekuje se promenljivo i oblačno vreme sa kišom, a sredinom dana i popodne mogući su lokalno izraženiji pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugo i jugozapadni vetar, koji će doneti talasasto do uzburkano more. Dnevne temperature kretaće se od 20 do 22 °C.