Slušaj vest

Nikodem Čiževski, poljski jutjuber poznat u onlajn svetu kao Lil Narcis, pronađen je mrtav u 23. godini, nekoliko nedelja nakon što je prijavljen njegov nestanak. Poljske vlasti su 5. maja objavile da je telo pronađeno u Hrvatskoj. Uzrok smrti nije saopšten.

Potraga završena u Hrvatskoj

Policija u poljskom gradu Gljivice saopštila je da je potraga za Čiževskim obustavljena nakon što su dobili informaciju o pronalasku njegovog tela u Zagrebu.

Mladi jutjuber poslednji put se porodici javio 8. aprila, a policija je krajem istog meseca raspisala potragu, preneo je poljski medij Fakt.

- Potraga za mladim stanovnikom našeg regiona trajala je od trenutka prijave nestanka. U operaciju su bili uključeni službenici Policijske uprave Gljivice koji su, uz podršku nadređenih jedinica, proveravali svaku dojavu i svaku informaciju koja bi mogla pomoći u utvrđivanju gde se 23-godišnjak nalazi - navodi se u policijskom saopštenju.

Mediji pišu da je navodno došao u Hrvatsku u potrazi za poslom, ali ne navode dodatne detalje.

Bio je poznat po provokativnim pesmama

Na svom Jutjub kanalu Čiževski je okupio više od 450.000 pretplatnika, sa kojima je delio humoristički i lajfstajl sadržaj. Bio je poznat po svojim provokativnim "diss" pesmama, od kojih su neke imale višemilionske preglede.