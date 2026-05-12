Iz riječkog azila za pse "Rijeka Društvo za zaštitu životinja" pre tri dana dobili su poziv da je čovek preminuo i da je potrebno zbrinuti 27 pasa.

Psi su pronađeni nakon što je njihov vlasnik (64) poginuo u saobraćajnoj nesreći na autoputu A1 prošlog utorka. Suočeni sa ogromnim troškovima i potrebama životinja, volonteri su uputili hitan apel građanima za pomoć.

Na kraju su se brinuli o čak 47 njih sa imanja na Učki, gde su godinama živeli u teškim uslovima, gladujući i zanemareni.

"Niko nas nije pripremio za ovo", rekli su iz azila. Čim su stigli do kuće, pronašli su dva mrtva psa.

"Živeli su zatvoreni u kući, svi zajedno. Jeli su kada su jeli, više nisu nego što jesu. Jedanaest njih je imalo čip, ostali nisu. Vršili su nuždu i spavali na istom mestu. Rane na njihovim telima su strašne", napisao je volonter.

Pronađene su i mačke, kojima će volonteri takođe tražiti dom.

"Baš kada smo pomislili da je najgore, sledećeg dana smo dobili poziv... Još nekoliko mrtvih pasa pronađeno je u - FRIŽIDERU", navodi se u saopštenju azila.

"Kada smo danas došli, prizor nam je zaledio krv u venama. Nije u pitanju nekoliko pasa u frižideru. To je preko 30 leševa u sanducima, ormarima, na podu, u kadi... Nisu to dva mrtva, sada je 32 mrtva", navodi se u saopštenju azila.

Fotografije pasa iz azila "Društvo za zaštitu životinja Rijeka" koje su spasili iz kuće na Učki Foto: Facebook

"Nažalost, priča se tu ne zaustavlja. Postoje i drugi delovi kuće. Neki su zaključani, a unutra se nalaze sanduci... Još ćemo brojati mrtve", rekao je volonter koji veruje da su psi hranjeni mrtvim drugim psima. Još dva spašena psa su uginula u skloništu, a u njihovim stomacima su pronađeni čudni predmeti.

"Od maramica za čišćenje, kamenja, plastike, smeća", pa sve do čudnih kostiju, saopštio je azil. Nakon što su u skloništu uginula još dva psa, preostali su pokušali da pojedu jednog od njih, iako do tada, kažu volonteri, nisu pokazivali nikakve znake agresije.