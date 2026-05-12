Državljanin Srbije (32) kažnjen je sa 2.000 evra i proteran iz Evropskog ekonomskog prostora sa dvogodišnjom zabranom ulaska u Hrvatsku jer je na graničnom prelazu nosio majicu sa, kako su naveli, "velikosrpskim simbolima" . Incident se dogodio u nedelju uveče na graničnom prelazu Nova Sela, saopštila je Policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije.

Muškarac je na granični prelaz Nova Sela stigao u večernjim satima 10. maja kao putnik u privatnom automobilu. Tokom granične kontrole i postupka prikupljanja biometrijskih podataka, policajci su primetili da nosi majicu sa natpisima i simbolima koji "veličaju ideje Velike Srbije". Zbog narušavanja javnog reda i mira isticanjem simbola na javnom mestu, čime je prekršen Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, 32-godišnjak je uhapšen, a sporna majica mu je oduzeta. Nakon hapšenja, muškarac je uz optužnicu priveden u Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Metkoviću. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu konačnu novčanu kaznu od 2.000 evra.

Nakon sudske odluke, metkovićka policija je takođe sprovela postupak po Zakonu o strancima i izdala mu rešenje o proterivanju iz Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Takođe mu je zabranjen ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od dve godine, a nakon pravosnažnosti presude, odbijen mu je ulazak u zemlju.

Kurir.rs/Index

