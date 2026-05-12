Slušaj vest

Hrvatska policija danas je uhapsila devojku za koju se sumnja da je 2. maja u Zagrebu pretukla stranog državljanina.

Snimak tuče izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Iz policije su saopštili da je devojka uhapšena u ranim večernjim satima.

Navodno, do fizičkog obračuna je došlo kada je devojka optužila filipinskog turistu da je pokušao da joj ukrade torbicu.

Ona ga je propisno prebila. Na snimku se vidi kako ga udara pesnicama i šutira, kao i da njemu ispada mobilni telefon...

Prolaznici nisu reagovali, osim što je jedan snimio ceo događaj.

Ispovest Filipinca

Filipinac kaže da se sve dogodilo iznenada.

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio u blizini ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac odmah me dezorijentirao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je nakon toga napustio mesto događaja jer se bojao da bi se napadači mogli vratiti i nastaviti s premlaćivanjem. Napomenuo je da nije znao lokalni broj hitnih službi u Hrvatskoj, niti je bio siguran može li ih kontaktirati bez hrvatskog telefonskog broja. Pomoć je zatražio od prijateljice koja mu je dala broj hitne službe.

"Dok sam razgovarao s hitnom službom, uspeo sam da se vratim u smeštaj. U tom trenutku nisam mogao da navedem tačnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek nakon što sam stigao u smeštaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", naglasio je.

"Niko me nije pregledao pa sam napustio bolnicu"

Policija je došla u njegov smeštaj i ispitala ga o incidentu. Nije mogao da identifikuje napadače, nego je samo ispričao šta se dogodilo.

"Potom su pozvali hitnu pomoć i prevezen sam na hitni prijem. Međutim, nakon što sam dugo čekao, a niko me nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent koji je sedio u prostoru za obradu, odlučio sam da napustim bolnicu nakon što su mi vratili dokument. Zatim sam se vratio u smeštaj kako bih se odmorio", rekao je.

U napadu je zadobio masnicu oko oka, oteklinu i modrice na licu, a bolelo ga je i telo.

Pre odlaska iz Hrvatske, u njegov smeštaj su došla još dva policijska službenika kako bi uzeli izjavu. "Budući da se snimak incidenta kasnije pojavio u javnosti, najeravam se vratiti i službeno podneti prijavu policiji", potvrdio je.

"Vaspitan sam da duboko poštujem žene"

Snimak napada proširio se društvenim mrežama. "Gledati taj snimak i čitati javne komentare o incidentu bilo je potresno i traumatično, naročito zato što mnogi ljudi koji komentarišu ne poznaju me lično niti razumeju sve okolnosti. I ja bih sam želeo da shvatim zašto sam iznenada napadnut", poručio je.

Poslednjih deset godina živi i radi u Dubaiju. "Tamo vodim sopstveni posao i firmu. Zbog toga su optužbe da sam ukrao torbicu potpuno lažne i nemoguće. U nekim se komentarima takođe tvrdilo da sam se neprimereno ponašao prema ženama koje su bile uključene u incident. Te tvrdnje odlučno odbacujem", naveo je.

"Živim u zemlji u kojoj nepoštovanje žena nosi ozbiljne pravne posljedice, a vaspitan sam tako da duboko poštujem žene. Imam majku, sestru, sestrične i rođake koje jako volim i poštujem. Osim toga, otvoreno sam homoseksualac i nemam romantični ni seksualni interes za žene", izjavio je, dodavši da se nada poštenoj istrazi.