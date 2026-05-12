Nema reči kojima bi se opisala ova nepravda. Bila je srce našeg razreda, uvek nasmejana i spremna da pomogne. U ponedeljak smo trebali da se smejemo na odmoru, a sada palimo sveće za nju. Neverovatno je da nečija neodgovornost može da okonča život koji je tek počeo u sekundi, rekla je uplakana drugarica Sare Vrbanić (18), devojke koja je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu od povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći.

6. maja, vozač (37) automobila koji je dolazio iz suprotnog smera udario je nju i dve drugarice koje su bile u automobilu. Bio je drogiran. Nesreća se dogodila u Adžamovcima, u širem području Nove Gradiške, tačnije na ulici koja prolazi kroz centar naselja. Drogirani vozač nije na vreme primetio automobil ispred sebe.

Da bi izbegao sudar, prešao je u suprotnu traku, kojom je dolazio automobil u kojem su se nalazile devojčice. Udar je bio jak, a Sara je najteže povređena, oštećena joj je glava i unutrašnji organi. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći i naporima lekara u bolnici u Slavonskom Brodu, povrede su bile preteške, nisu je mogli spasiti.

Preminula osamnaestogodišnjakinja bila je učenica završne godine Gimnazije Nova Gradiška. Prijatelji je opisuju kao veselu, ambicioznu i izuzetno slatku devojku, koja je bila popularna u društvu. Tek je zakoračila u svet odraslih, sa planovima da diplomira i nastavi školovanje.

Policijska uprava Brod-Posavska potvrdila je da je protiv 37-godišnjeg vozača podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja smrtonosne saobraćajne nesreće. S obzirom na otežavajuću okolnost prisustva opijata u organizmu, preti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Učenici i osoblje škole oprostili su se od tragično preminule Sare Vrbanić, učenice 4. razreda Gimnazije Nova Gradiška, dirljivim pismom.

- Sa neizmernom tugom u srcima, opraštamo se od naše drage Sare Vrbanić, koja nas je iznenada napustila, ostavljajući za sobom tišinu. Život nas svakog dana podseća koliko je nepredvidiv, kratak, težak... Dovoljan je trenutak da se okonča mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav... Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno svedočili tvojoj mladosti, u srcima tvojih drugova iz razreda i školskih drugova, u srcima tvojih nastavnika. Pokušaćemo da bol koji nas čini neutešnim zamenimo sećanjima na vreme kada si bila deo nas. Sada si deo drugog sveta, sveta anđela, koji će te grliti umesto nas i sa kojima ćeš deliti svoje snove. Sve što nam preostaje jeste da živimo sa nadom da ćeš nas ponekad pogledati sa osmehom, sa nadom da ćemo moći da prevaziđemo tugu koju osećamo. Draga Sara, počivaj u Božjem miru i nastavi da sanjaš svoje snove - piše u oproštajnoj poruci.