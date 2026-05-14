Istarska policija saopštila je da je protiv bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni Eduarda Kolića podnela krivičnu prijavu zbog nezakonitog lova i korišćenja prigušivača, koji je u Hrvatskoj zabranjen.

Kolić, koji je sada jedan od rukovodilaca u nacionalnom parku, našao se pod istragom pošto su u hrvatskim medijima objavljeni snimci na kojima se vidi da tokom vožnje kroz park stavlja prigušivač na pušku i cilja kroz prozor automobila. On je ispitan juče i pušten je da se brani sa slobode.

Istarska policija u saopštenju koje su preneli mediji navela da postoji sumnja da je Kolić tokom 2026. na području nacionanog parka koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova. Policija je dodala da nastavlja istragu u saradnji s državnim tužilašrvom.

Tokom pretrage prostora koje osumnjičeni koristi policija je pronašla i oduzela predmet krivičnog dela, čije je posedovanje zabranjeno.

Posle objave snimaka, sadašnja direktorka Nacionalnog parka Brioni Nataša Stojkovski je zbog sumnje na zloupotrebu položaja podnela kriviču prijavu pulskom tužilašrvu protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brioni.

Ona je u utorak u izjavi novinarima oštro osudila svako eventualno postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrednostima zaštite prirode, prenela je agencija Hina. Direktorka je naglasila da ne toleriše zloupotrebu položaja, korišćenje službenih resursa suprotno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.