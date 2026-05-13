Kada se Adrijana Vicković u utorak vratila u stan u Medulinu u kojem živi oko 15 godina, nakon neuspelog brakorazvodnog ročišta protiv svog bivšeg supruga Nikole Vickovića, ispred kuće je zatekla crne torbe pune svojih stvari, brave na ulaznim vratima su bile promenjene, a u kući je bio podstanar.

Vicković je potom pokušala da uđe u stan, ali su je sprečila dva obezbeđenja koja je, prema njenim rečima, angažovao njen bivši suprug. Ona tvrdi da je on taj koji je promenio brave na stanu u kojem živi i smestio podstanarku u njega.

Vicković je u pravnom sporu sa bivšim suprugom od 2020. godine, a jedan od postupaka je imovinske prirode, tačnije, odnosi se na stan u kojem živi, a koji je u vlasništvu Nikole Vickovića, njegovih roditelja i brata.

Vicković, koja je reporteru "Istre24" rekla da je stopostotni invalid i da joj je dijagnostikovano 21 zdravstveni problem, kaže da je zamolila bivšeg muža da njoj i sinu obezbedi stan za život. Dodala je da porodica Vicković "ima dovoljno nekretnina" i da živi od invalidske penzije.

- Imamo i drugu kuću, gde smo staru kuću njegovih roditelja pretvorili u vilu za odmor koja donosi najmanje 100 hiljada evra prihoda godišnje. Kada smo raskinuli, zamolila sam ga da nam kupi nešto kako bismo se dete i ja mogli useliti. Međutim, on je sve to poneo sa sobom - rekla je Vicković.

Dok je Vicković razgovarala sa reporterom "Istre24", na lice mesta je stigao kamion sa dvojicom muškaraca i počeo da utovaruje crne torbe sa njenim stvarima.

"Pola stvari fali, ostalo je sve razbacano"

Na pitanje šta će sada da uradi, odgovorila je da trenutno nema trajno rešenje. Pozvala je prijateljicu koja joj je ponudila privremeni smeštaj kod majke, a u međuvremenu je na lice mesta stigao kamion sa dvojicom muškaraca koji su počeli da utovaruju crne torbe u kojima, tvrdi, nije bilo sve što joj je pripadalo.

- Sve je samo razbacano, stvari nedostaju. Mog klavira nema, mog fotoaparata nema, ne znam gde su mi tablete, ključeva od kola nema - kaže ona, dodajući da joj je automobil posebno važan jer zbog zdravstvenog stanja može da vozi samo automatski menjač.

Adrijana najavljuje i pravne korake.

- Šest godina smo na sudu, imamo bezbroj tužbi, moj bivši muž je podneo šest tužbi samo za automobil, ali izgleda da treba da otvorimo još - zaključuje Adrijana Vicković.

Ana Pavičić, advokatica Adrijane Vicković, potvrdila je za Istru24 da se incident dogodio i da će preduzeti dalje pravne mere. Novinari "Istre24" pozvali su Nikolu Vickovića telefonom, ali se on nije javio. Njegov advokat Matija Miloš rekao je novinarima da nema komentar o incidentu.