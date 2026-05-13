Devojka koja je u subotu, 2. maja u centru Zagreba pretukla filipinskog turistu dobila je krivičnu prijavu, objavila je zagrebačka policija. Jutarnji list saznaje da je reč o Mateji O. (21) koja se nedavno doselila u Zagreb sa severa Hrvatske.

"U subotu 2. maja oko 4 sata na raskrsnici Ilice i Tomićeve, 21-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjaka tako što ga je udarala rukama i nogama po glavi i telu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mestu.

Operativnim radom policijskih službenika juče, 12. maja u večernjim satima, uhapšena je osumnjičena 21-godišnjakinja koja se dovodi u vezu s navedenim sukobom. Privedena je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje", objavila je policija.

Fizički obračun dogodio se u Ilici nedaleko od Trga bana Jelačića, oko tri sata ujutro, a napadnuti Filipinac naknadno je ispričao da se devojka zatrčala na njega nakon što je izašao iz noćnog kluba i počela da ga udara. Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama i medijima vidi se kako trojica mladića posmatraju napad, a u jednom trenutku i pokušavaju da smire devojku, iako se niko od njih nije umešao i fizički ih razdvojio.

Mateja O. juče je uhapšena nakon što je snimak napada objavljen u medijima, pa je policija do danas ujutro nad njom sprovodila kriminalističko istraživanje. U jutarnjim satima odvedena je u Prekršajni sud u Zagrebu s prijavom kojom se tereti za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali došlo je do preokreta, pa će, umesto prekršajno, ipak biti krivično gonjena.

Naime, kako prenosi Index.hr, oštećeni Filipinac je u policiji podneo krivičnu prijavu protiv napadačice, zbog čega je prekršajni postupak prekinut, a nastavljen je krivični postupak u saradnji sa Opštinskim kaznenim državnim tužilaštvom u Zagrebu. Mateja O. tako bi danas u poslepodnevnim satima trebalo da bude dovedena pred dežurnog sudiju, gde bi se dalje trebalo da se odlučuje o kazni.

Tokom postupka takođe je otkriveno da Mateja O. u Zagrebu nema prijavljeno boravište, a nema ni prebivalište, zbog čega će zaraditi još jednu prijavu.

Iako je u medijima prvobitno objavljena informacija da je napadačica krenula na Filipinca jer joj je ukrao torbicu, on je sve demantiovao, a čini se da policija zasad više veruje njegovoj verziji događaja.

- Kao punoletni turista koji je želeo da doživi zagrebački noćni život, najoštrije osuđujem ponašanje osobe koja je pokušala da me ponizi i maltretira kao stranca. Želim jasno da istaknem da ni u jednom trenutku nisam ništa ukrao niti pokušao napasti bilo koju ženu, pa su takve optužbe potpuno lažne.

Presrela me je dok sam se vraćao prema svom smeštaju, i to tako što me udarila torbom u glavu, a potom nastavila napad nasred ulice pred prolaznicima. Zbog incidenta i straha da bi se te osobe mogle vratiti, pozvao sam policiju. Na mesto događaja stigli su policijski službenici i hitna medicinska pomoć. Zadobio sam povrede glave i gornjeg dela tela, zbog kojih sam nakon odlaska iz Hrvatske potražio lekarsku pomoć na Malti", poručio je u izjavi napadnuti Filipinac, Rosauro H. L.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena Mateja O. je, uz krivičnu prijavu, predata je pritvorskom nadzorniku.