Slušaj vest

Načelnik Službe kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Robert Grilec, sahranjen je na Gradskom groblju u Krapini.

Sahrani su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, glavni direktor policije Nikola Milina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

Grilec je ubijen u nedelju ujutru dok je sedeo u kafiću InCaffe u okviru tržnog centra NTL. Pedesetdvogodišnji M. G. ispalio je tri hica u žrtvu, zatim izašao na parking i pucao u sebe. Grilec je preminuo na licu mesta, dok je M. G. zadobio povrede opasne po život i helikopterom je prebačen u bolnicu Dubrava.

Ko je bio Robert Grilec?

Pedesetdvogodišnji Grilec bio je dugogodišnji zaposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske koji je svoju policijsku karijeru započeo 1992. godine, a u kriminalističkoj policiji radio je od 1995. godine.

Tokom karijere kontinuirano je usavršavao svoje veštine i stekao zvanje diplomiranog kriminaliste na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Nosio je lično zvanje glavnog policijskog inspektora, a završio je i niz stručnih seminara usmerenih na unapređenje policijskog rada.

Dobio je više priznanja Policijske uprave Krapinsko-zagorske.