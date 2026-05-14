Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Splitsko-dalmatinska policija uhapsila je 65-godišnjeg državljanina Nemačke zbog sumnje da je počinio krivično delo iskorišćavanja dece za pornografiju. Akcija je rezultat kontinuirane međunarodne policijske saradnje.

Tokom pretresa stana koji je osumnjičeni koristio, policajci su pronašli i oduzeli laptopove i mobilne telefone.

Na uređajima su otkriveni snimci i fotografije dečije pornografije koje je Nemac posedovao.

Nakon kriminalističkog istraživanja, 65-godišnjak je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku.