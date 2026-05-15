MARIN Golub (46), ubica šefa kriminalističke policije, preminuo je jutros u Kliničkoj bolnici Dubrava, saznaje Indeks.

Marin Golub, koji je u nedelju ujutru u krapinskom kafiću pucao na Roberta Grileca, dugogodišnjeg šefa kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, pokušao je da izvrši samoubistvo pucanjem u glavu nakon zločina.

Helikopterom je prevezen sanitetskim kolima u Kliničku bolnicu Dubrava, gde je danas preminuo od zadobijenih povreda.

Sahrani su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, glavni direktor policije Nikola Milina, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.

Ko je bio Robert Grilec?

Pedesetdvogodišnji Grilec bio je dugogodišnji zaposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske koji je svoju policijsku karijeru započeo 1992. godine, a u kriminalističkoj policiji radio je od 1995. godine.

Tokom karijere kontinuirano je usavršavao svoje veštine i stekao zvanje diplomiranog kriminaliste na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Nosio je lično zvanje glavnog policijskog inspektora, a završio je i niz stručnih seminara usmerenih na unapređenje policijskog rada.

Dobio je više priznanja Policijske uprave Krapinsko-zagorske.

Godine 2018. odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti. Imao je status hrvatskog veterana, a kao pripadnik Policijske uprave Krapinsko-zagorske učestvovao je u operaciji Oluja 1995. godine.