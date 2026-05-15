Tužilaštvo traži pritvor za Mateu O. (20), koja je osumnjičen da je pretukla filipinskog turistu u centru Zagreba. Veruju da bi mogla da ponovi zločin, budući da je i turistu pretukla dok je bila pod opomenom zbog ranijeg incidenta.

Saznajemo da je nedavno napala devojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U nasilnom ispadu koji je usledio, pretila je devojci, pa čak i zgrabila nož.

Branila se ćutanjem

Indeks saznaje da se nakon hapšenja branila ćutanjem, odnosno da nije objasnila zašto je pretukla Filipinca na ulici.

Tužilaštvo tvrdi da se napad dogodio bez razloga, a Filipinec nije zadobio teže povrede u incidentu.

Nije mogla da se seti gde radi

Kako je Indeks juče izvestio, Matea O. nije bila uredno prijavljena u Zagrebu.

Tokom ispitivanja je izjavila da radi u kafiću, ali se nije mogla setiti njegovog imena.

Ranije je igrala fudbal u rodnom Međimurju, dok je pre pet godina trenirala i MMA. Zbog toga je, kako se vidi na snimku, zadala prilično precizne udarce filipinskom turisti, i jednostavno ga oborila na zemlju.

Ročište za odluku o pritvoru očekuje se posle podneva.