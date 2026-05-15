Slušaj vest

U petak ujutru policija je okupirala Livadićevu ulicu u Zagrebu, gde je u podrumskom stanu koji se koristi za dnevni iznajmljivanje došlo do sukoba između dva strana državljanina.

Policijska uprava Zagreba otkrila je Jutarnjem listu da su dvojica muškaraca državljani Brazila i Bosne i Hercegovine, a da je jedan bosanski državljanin povređen oštrim predmetom i prebačen je u Zagrebački bolnički centar, dok je drugi završio pod policijskim nadzorom. Kriminalistička istraga će otkriti šta je podstaklo brutalno nasilje.

U međuvremenu, od stanara zgrade na kućnom broju 6 saznali su da ni napadač ni povređena osoba ne žive na ovoj adresi. Komšije su užasnute.

- Stepenište je puno krvi, strašno je - rekao je jedan od njih, dodajući da se napad dogodio nožem, nešto pre 9 časova.

Nakon ovih neprijatnih scena, u Livadićevu ulicu stigla je hitna pomoć koja je ranjenog muškarca prevezla u Zagrebački bolnički centar, dok je drugog odvezla policija.

- Čula sam užasan vrisak, šokirao me je. Ne želim ni da znam šta se dogodilo - rekla je žena koja živi u susednoj zgradi, zid je deli od zgrade u kojoj se užas dogodio.

Uzgred, 2024. godine se takođe dogodilo ubistvo u ovoj ulici; tada je muž ubio svoju ženu.