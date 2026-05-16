Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku, nakon sprovedene istrage, podnelo je optužnicu Opštinskom sudu u Dubrovniku protiv ukrajinskog državljanina (24) koji je prevozio 500.000 evra sakrivenih u svom automobilu.

Kako je saopštilo tužilaštvo, ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca.

Optužnica tereti 24-godišnjaka da 13. februara ove godine, na graničnom prelazu Karasovići, nije prijavio carinskoj kontroli da prevozi 500.000 evra, koje je sakrio u svom automobilu.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Tužilaštvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspeo da prebaci novac jer su ga u tome sprečili carinici koji su mu novac oduzeli.

Dodaju i da je Opštinski sud u Dubrovniku, na predlog tužioca, produžio pritvor okrivljenom zbog opasnosti od bekstva i recidiva.

(Kurir.rs/Index)

