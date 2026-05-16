Slušaj vest

Kako saznaje Indeks, snimak na kojem više mladića brutalno prebija stranca nastao je u Rijeci 1. februara.

Nezvanično se saznaje da je napadnut 23-godišnji Sirijac, zaposlen u brodarskoj kompaniji, koji je u Rijeku stigao teretnim brodom. Mladić je u napadu, kako je danas objavila policija, zadobio teške povrede.

Snimali brutalno prebijanje: "Samo nemoj da nam umre"

Na snimku, koji je po svemu sudeći snimio neko iz grupe napadača, vidi se kako mladići u društvu devojaka brutalno tuku stranca koji gotovo da ne pruža nikakav otpor.

Šutiraju ga dok leži na zemlji i više puta udaraju u glavu. U jednom trenutku jedan od napadača mu skače na grudi sa obe noge. Na zemlji se vidi mnogo krvi.

Na snimku se čuju dva ženska glasa, od kojih se jedan smeje.

Dok mladići u jednom trenutku okreću žrtvu na bok, čuje se kako jedan od njih dobacuje: "Samo nemoj da nam umre". Ta rečenica jasno pokazuje da su napadači bili potpuno svesni težine svojih postupaka i mogućih fatalnih posledica.

Devojke se smejale, neko govori: "Ovo je Evropa"

Kada je muški dvojac prestao sa batinama i šutiranjem, nepomičnog muškarca napale su i devojke i nastavile da ga udaraju nogama.

Iz povika na snimku može se razaznati da devojke tvrde kako je napadnuti muškarac prethodno udario njihovu drugaricu. U jednom trenutku jedan od mladića govori žrtvi da je "ovo Evropa" i da se ovde "ne tuku žene".

Odmah nakon toga jedna od devojaka govori napadaču da baci žrtvin telefon u more, što je on na kraju i učinio.

Sirijac prijavio napad

Pretučeni Sirijac je nakon napada prvo otišao u Hitnu pomoć, a zatim je slučaj prijavio policiji, koja istražuje događaj. Kako se saznaje, za sada se sumnja da je grupa mlađih osoba napala pomorca dok je šetao riječkom rivom i da su, prema sumnjama istražitelja, pokušali da ga opljačkaju.

Indeks se povodom ovog slučaja obratio i riječkoj policiji, koja je ubrzo potom objavila saopštenje na svojim internet stranicama.

Policija: Nismo znali za snimak

Nakon što se društvenim mrežama proširio brutalni snimak prebijanja iz Rijeke, oglasila se policija koja tvrdi da do sada nije znala da snimak postoji.

Kako navode u saopštenju, utvrđeno je da snimak potiče iz noći između 31. januara i 1. februara ove godine, kada su nepoznati napadači presreli, pretukli i opljačkali 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu.

Napadnuti mladić tada je ostao bez telefona i novca, a događaj je odmah prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta kriminalistička istraga zbog razbojništva i nanošenja teških telesnih povreda.

Policija: Nije bilo video-nadzora, a napadnuti pomorac nije znao tačno mesto napada

Iz policije objašnjavaju da snimak ranije nisu videli jer mesto brutalnog napada nije pokriveno javnim video-nadzorom, a pretučeni pomorac zbog šoka nije mogao sa sigurnošću da pokaže policiji tačnu lokaciju napada.

Nesrećnom strancu pomoć je pružena u bolnici, a odmah nakon podnošenja krivične prijave isplovio je sa ostatkom posade iz riječke luke, dok policija sada nastavlja intenzivnu potragu za napadačima.

Devojka pretukla filipinskog turistu u centru Zagreba

Snimak brutalnog napada u Rijeci počeo je da se širi nakon što je pažnju hrvatske javnosti privukao snimak napada mlade Matee O. na filipinskog turistu u centru Zagreba.

Podsetimo, javnost je nedavno potresao brutalni napad u samom centru Zagreba, gde je 20-godišnja Matea O. divljački tukla i šutirala 37-godišnjeg filipinskog turistu na uglu Ilice i Tomićeve ulice.

Matea pretukla Filipinca u Zagrebu Foto: Printscreen

Nakon što se snimak tog iživljavanja proširio društvenim mrežama, policija ju je uhapsila i privela prekršajnom sudu, ali je tokom postupka došlo do obrta.

Pošto je napadnuti Filipinac podneo krivičnu prijavu za pokušaj nanošenja teških povreda, policija je povukla prekršajni predlog, pa je devojka, odmah po izlasku iz sudnice, ponovo uhapšena u hodniku suda.